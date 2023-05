Hund in Niedernberg tot aufgefunden: Gerüchteküche brodelt

Die Polizei Obernburg ermittelt in dem Fall, steht aber noch am Anfang. Aktuell werde der tote Vierbeiner zur Klärung der Todesursache tierärztlich untersucht, so Basser. Das Ergebnis steht noch aus.

Die Polizei bittet darum, sich nicht an Spekulationen in den Sozialen Medien oder WhatsApp-Gruppen zu beteiligen. "Handeln Sie mit Bedacht beim Teilen und Verbreiten von Bildmaterial! Es könnte gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen", mahnt die Polizei.

Die Ermittler bitten stattdessen Zeugen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben, sich an die örtliche Polizei zu wenden. Diese kümmere sich mit Nachdruck um die Ermittlungen der Hintergründe und Aufklärung solcher Mitteilungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Katrin Filthaus