Hündin in Kleinostheim ausgesetzt - Besitzer gesucht

In der Nacht zum Freitag stellten Anwohner in der Scheblerstraße einen Hund fest, der mit einer Leine an einem Baum festgebunden war und offensichtlich ausgesetzt worden ist. Die weiß-braune Mischlingshündin befindet sich mittlerweile im Tierheim Aschaffenburg.

Ein Diensthundeführer der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Auffinden des Hundes übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise zum Besitzer werden unter 06021/857-2230 entgegengenommen.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken