Hund beißt in Wertheim Radfahrer ins Bein

Der Mann fuhr gegen 9.30 Uhr in Bettingen auf dem Geiselbrunnweg an einem Mann vorbei, der

gerade mit seinem Hund spazieren ging. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der Hund plötzlich von seiner Leine, rannte dem Radfahrer hinterher und biss ihn in sein Bein, wodurch er leicht verletzt wurde.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim

unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Ladung verloren und geflüchtet

Wertheim. Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr kam es auf der Dietenahner Straße in Richtung Urphar zu einem Verkehrsunfall durch verlorene Ladung. Ein BMW-Fahrer verlor einen Gegenstand von seinem Dach,

wodurch dieser auf die Motorhaube eines dahinterfahrenden Opels fiel und hierbei einen Schaden von circa 500 EUR verursachte. Der BMW-Fahrer hielt allerdings nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden und die verlorene Ladung zu kümmern. Er muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten

Entfernens von der Unfallörtlichkeit rechnen.

