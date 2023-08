Hund beißt Frau in Gemünden in den Arm: Zeugensuche

Es soll sich um einen etwa kniehohen Hund, schwarz mit brauner Brust, gehandelt haben. Der Besitzer des Hundes soll weitergegangen und sich nicht weiter um die Verletzte gekümmert haben.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden. Am Montag gegen 13:30 Uhr fuhr die 60-jährige Fahrerin eines Linienbusses von Adelsberg in Richtung Gemünden. Hierbei kam es zur Spiegelberührung mit einem Lkw. Der Fahrer des Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro.

Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizeistation Gemünden unter Tel. 09351/97410

Meldungen der Polizei Gemünden

Unfallflucht in der Luitpoldstraße - Wer hat etwas gesehen?

Marktheidenfeld. Am Montagvormittag, gegen 10:30 Uhr, musste ein 64-jähriger Mann mit seinem Citroen in der Luitpoldstraße, Ecke Baumhofstraße, verkehrsbedingt warten. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kreuzte die Luitpoldstraße mit einem dunklen Pkw von der Baumhofstraße kommend und fuhr geradeaus weiter in Kolpingstraße. Dabei touchierte er den Citroen des 64-jährigen Mannes im Bereich der Heckstoßstange. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 09391/9841-0.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Diebstahl von Baustelle

Lohr. Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Diebstahl von einer Baustelle in der Wombacher Straße. Hier wurde eine verschlossene Werkzeugkiste aus einem Lkw gestohlen. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Zeugen konnten ein verdächtigen aubergine-farbenen Pkw unmittelbar im Tatzeitraum an der Baustelle feststellen.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zum besagten Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lohr a. Main in Verbindung zu setzten.

Ohne Versicherung unterwegs

Lohr. Am Montagnachmittag kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr a. Main eine 52-Jährige Pkw Fahrerin. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass für den Hyundai bereits seit Anfang des Jahres kein gültiger Versicherungsschutz mehr besteht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Kennzeichen entstempelt. Die Fahrerin muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Lohr. Ein junges Pärchen konnte am Montagnachmittag auf frischer Tat beim Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Rexrothstraße ertappt werden. Das Pärchen versteckte diverse Waren und versuchte anschließend den Laden zu verlassen. Gegen beide wird nun wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls ermittelt.

Unfall beim Ausparken

Lohr. Zu einem Parkrempler kam es am Montagmittag in der Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße in Lohr. Hier touchierte eine 20-Jährige Opel Fahrerin einen ordnungsgemäß abgeparkten KIA. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Pkw beschädigt

Lohr. Ebenfalls im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde ein Pkw im Altstadt-Parkhaus durch Unbekannten Täter beschädigt. Die Besitzerin musste diverse Kratzer an der Fahrzeugtüre ihres BMWs feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise an die Polizei in allen genannten Fällen: 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldungen der Polizei Lohr

Kennzeichen gestohlen

Karlstadt. In der Zeit zwischen Samstag und Montag hatte ein 56-Jähriger seinen Pkw der Marke Opel in der Ringstraße in Karlstadt geparkt. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden beide amtliche Kennzeichen entwendet. Dem 56-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro.

Hinweise zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizei Karlstadt