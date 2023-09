Hund beißt Frau am Sendelbacher Mainufer

Am Montagnachmittag befand sich eine 33-jährige Dame zum Spazieren gehen am Mainufer in Sendelbach. Sie verweilte dort kurz auf einer Parkbank. Als sie wieder aufstand und weitergehen wollte, biss ihr ein Hund von hinten in den linken Oberschenkel. Die Dame wurde durch den Biss leicht verletzt. Der Hund konnte wie folgt beschrieben werden, längeres Fell, Farbe braun/weiß. Es könnte sich um einen Langhaarcollie, ähnlich dem bekannten Hund Lassie gehandelt haben. Näheres zum Hund und der Halterin ist nicht bekannt.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lohr am Main, telefonisch unter der Rufnummer 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

Ausweis gefälscht

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Dienstagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Lohr am Main in der Jahnstraße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Bei der Kontrolle wurden Auffälligkeiten beim vorgezeigten Ausweisdokument festgestellt. Es besteht der Verdacht, dass der bulgarische Ausweis gefälscht ist. Den Ausweisinhaber erwartet jetzt eine Anzeige.

Diebstahl von Fahrrädern in Lohr

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart Am Dienstagabend kam ein 40jähriger Mann zur Anzeigenerstattung auf die Polizeiinspektion Lohr am Main. Am Montagabend stellte er fest, dass seine beiden Fahrräder im Rubenäcker vom Grundstück weg entwendet wurden. Der Tatzeitraum wurde auf die letzten zwei Wochen eingegrenzt. Bei den Rädern handelte es sich um ein Mountainbike der Marke Red Bull in schwarz und ein Mountainbike der Marke Bulls in der Farbe orange/schwarz. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 650 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lohr am Main, telefonisch unter der Rufnummer 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

Meldungen der Polizei Lohr

Geldbörse aus Bäckerei in Marktheidenfeld gestohlen

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Eine Geldbörse mit etwa 200 Euro Bargeld, wurde am Dienstagvormittag in der Mitteltorstraße entwendet.

Eine 35-jährige Frau verbachte von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr ihre Mittagspause in der dortigen Bäckerei. Beim Verlassen hatte sie offensichtlich ihre Geldbörse am Platz liegen lassen. Als sie etwa 30 Minuten später zurückkehrte, war der Geldbeutel samt Inhalt nicht mehr auffindbar.

Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt wegen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter der 09391/9841-0.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld