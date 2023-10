Hubschraubereinsatz: Mann stürzt in Hasloch kopfüber von Dach

Ersten Erkenntnissen zufolge rutschte der Mann, gegen 12 Uhr, beim Reinigen der Ziegel mit einem Kärcher auf dem vermoosten, nassen Dach ab und viel kopfüber etwa 2,5 Meter in die Tiefe.

Der 75-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Lohr. Am Mittwochmittag wurde eine 47 jährige Pkw-Fahrerin im Bereich der Südtangente angehalten und kontrolliert. Da hierbei Alkoholgeruch bei der Dame festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von 1,34 Promille ergab wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Sollte sich der Wert im Bluttest bestätigen, erwartet die Fahrerin eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ladendiebe auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Lohr. Am Mittwochnachmittag konnten drei Ladendiebe in einem Verbrauchermarkt in der Rexrothstraße auf frischer Tat ertappt werden. Das Trio hatte Waren im Wert von 65,00 Euro in einer Tasche versteckt. Nach Überprüfung der Personalien durch die Polizei konnte noch festgestellt werden, dass einer der Täter per Haftbefehl gesucht wurde. Der Gesuchte wurde zunächst festgenommen und konnte nach Zahlung seiner Geldstrafe wieder entlassen werden. Die anderen Beiden wurden bereits nach Feststellung ihrer Personalien wieder entlassen.

Meldungen der Polizei Lohr

Wildunfall

Gemünden. Am Mittwoch, gegen 22.20 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Auto die Staatsstraße 2302 von Schönau in Richtung Wolfsmünster. Hierbei erfasste er mit dem Pkw einen Fuchs, welcher bei dem Zusammenstoß getötet wurde. Am Fiat des Mannes entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Meldung der Polizei Gemünden