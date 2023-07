Hoher Schaden nach Unfall in Obernau

Gegen 11.30 Uhr war ein 55-Jähriger mit seinem BMW samt Anhänger auf der Staatsstraße 2309, Obernauer Entlastungsstraße, von Aschaffenburg kommend in Richtung Sulzbach unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam der Anhänger in schlingern, woraufhin der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der BMW kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW eines 30-Jährigen. Der kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich im Grünstreifen um 180 Grad und kam an einer Böschung zum stehen.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, sein Gegner zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf weit über 10.000 Euro summieren. Die Entlastungsstraße war für rund eine halbe Stunde komplett gesperrt.

Ralf Hettler