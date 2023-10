Hösbach: Feuer im Schuppen greift auf zwei Wohnhäuser über

Brand in Hösbach am Sonntagnachmittag

Kurz vor 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr Hösbach zu brennendem Unrat in die Aschaffstraße alarmiert. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Schuppen in Brand geraten war und dieser bereits lichterloh in Flammen stand. Das Feuer hatte auch schon begonnen, auf zwei Wohnhäuser überzugreifen. Unter Einsatz mehrerer Strahlrohre und zwei Drehleitern konnte die Feuerwehr den Brand relativ schnell unter Kontrolle bringen und ein weitere Ausbreitung verhindern.

Aufwendiger waren die Nachlöscharbeiten. Hierzu mussten die Dachstühle der angrenzenden Wohnhäuser teilweise abgedeckt werden, um an die letzten Glutnester zu gelangen.

Vorsorglich wurde ein betroffenes Mehrfamilienhaus geräumt, das zweite Gebäude, ein Einfamilienhaus, war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt. Vorsorglich stand auch ein Rettngswagen bereit, verletzt wurde jedoch niemand. Das Einfamilienhaus ist nach dem Feuer unbewohnbar. In das Mehrfamilienhaus konnten die Bewohner zurückkehren. Durch die Feuerwehr und eine Dachdecker-Firma wurden die beiden Dachstühle notdürftig verschlossen. Hier kam auch ein sogenanntes Notdach zum Einsatz. Die Hösbacher Feuerwehr wurde durch mehrere Nachbarwehren unterstützt. Bezüglich der Brandursache und der genauen Schadenshöhe haben noch am Abend Beamte der Kripo Aschaffenburg Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden bewegt sich im höheren sechsstelligen Bereich.

Ralf Hettler