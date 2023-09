Beim Führerschein des Mannes handelte es sich um eine Totalfälschung, zudem stand der er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Streife der Verkehrspolizei stoppte den Mann kurz nach Mitternacht auf Höhe der Anschlussstelle Hösbach, nachdem dieser zuvor bereits durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Im Laufe der Verkehrskontrolle konnte bei dem Mann ein ukrainischer Führerschein aufgefunden werden, bei dem es sich zweifelsfrei um eine Fälschung handelte. Der 22-Jährige räumte in der Folge ein, diesen im Internet bestellt zu haben. Zudem konnten bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nach einem positiven Vortest musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Urkundenfälschung, der Fahrt unter Drogeneinfluss und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zeugenaufrufe

Großostheim. Am späten Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, ist ein Pkw zunächst gegen den Holzzaun einer Baustellenabgrenzung gefahren, anschließend mit der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Ortsverbindungsstraße / Ringheimer Mühlstraße kollidiert. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Sailauf-Eichenberg. Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, vernahm eine 29-Jährige in der Aschaffenburger Straße auf Höhe der Metzgerei einen lauten Schlag. In der Folge bemerkte sie, dass ihr Außenspiegel eingeklappt war. Ein weiteres, beschädigtes Fahrzeug konnte sie nicht feststellen.

