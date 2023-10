Hösbach: 20-Jähriger bei Betriebsunfall schwer verletzt

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt zu den genauen Umständen. Dem Sachstand nach brachte der 20-Jährige alleinbeteiligt seine Hand unter eine hydraulische Stempelmaschine und verletzte sich hierbei schwer. Der Mann musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Einbindung der Berufsgenossenschaft und des Gewerbeaufsichtsamts geführt.

Fahrradfahrerin nach Unfall schwer verletzt - Verursacher geflüchtet

GROßOSTHEIM-RINGHEIM. Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin wurde eine 9-Jährige schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gegen 13:10 Uhr querte die 9-Jährige mit ihrem Fahrrad die Hasselstraße auf Höhe der Bäckerei. Hierbei kam es zu einer Berührung mit einem Pkw, der in Richtung Anne-Frank-Straße fuhr. Die 9-Jährige stürzte daraufhin und zog sich schwere Verletzungen zu. Bei dem Unfallgegner handelt es sich um einen dunkelblauen Pkw besetzt mit einer Fahrerin im fortgeschrittenen Alter mit kurzen dunklen Haaren.

Personen, die Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Autofahrer auf A3 unter Drogeneinfluss - Polizei stoppt den Mann

ASCHAFFENBURG. Für einen 35-Jährigen endete die Fahrt mit seinem Pkw am Mittwochnachmittag mit einer Kontrolle der Verkehrspolizei. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte eine geringe Menge Marihuana mit sich. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Gegen 16:00 Uhr unterzog eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach einen 35-Jährigen auf der Autobahn A3 einer Kontrolle. Der Mann war in Richtung Süden unterwegs, als ihn die Streife bei Strietwald anhielt. Die Beamten fanden im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana und stellten diese sicher. Im Laufe der Kontrolle gab der Mann außerdem zu, am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem stellten die Polizisten seinen Fahrzeugschlüssel sicher.

Zeugenaufrufe

STOCKSTADT AM MAIN. Im Zeitraum von Dienstag, 10:30 Uhr, bis Mittwoch, 12:00 Uhr, wurde in der Mauerheimstraße ein am Straßenrand geparkter brauner Audi angefahren.

GROßOSTHEIM. Am Mittwochvormittag, gegen 09:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 469 bei einem Überholvorgang zu einer seitlichen Berührung zwischen zwei Sattelzügen. Der flüchtige Unfallverursacher fuhr eine weiße Zugmaschine mit schwarzer Schrift und einen Auflieger mit schwarzer Plane auf der ein dunkelgrünes Viereck gedruckt war.

HEIMBUCHENTHAL. Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, kam es auf der Staatsstraße zwischen Neuhammer und Heimbuchenthal zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Pkw in deren Folge ein Motorradfahrer von Spiegelteilen getroffen wurde. Ein beteiligter Pkw flüchtete anschließend in Richtung Heimbuchenthal.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizei lädt zum Kaffee trinken ein

ASCHAFFENBURG. Kontakt mit der Polizei haben viele Menschen vor allem in angespannten Situationen: Bei der Verkehrskontrolle, bei der bei wohl vielen ein »Habe ich alles richtig gemacht?« durch den Kopf schießt, oder gar bei der Anzeigenerstattung. Mit der Aktion »Coffee with a Cop«, zu deutsch: Kaffee mit einem Polizisten, wollen Beamte in entspannte Atmosphäre mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

In Aschaffenburg ist der Stand der Polizei am Freitag, 13. Oktober, von 12 bis 18 Uhr am Eingang der City Galerie im Park Schöntal im Bereich des blauen Klaviers zu finden. fka