Hörstein: Zeuge sieht Graffiti-Sprayer, Täter flüchten

Die Täter flüchteten vor der verständigten Polizei. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung. Um 23:25 Uhr konnte ein Anwohner zwei dunkel gekleidete Personen sehen, die gerade an einer Scheune im Centgrafenweg mit Spraydosen Schmierereien anbrachten. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife flüchteten die Personen zu Fuß und konnten unerkannt entkommen. Eine nähere Beschreibung der beiden Sprayer liegt nicht vor.

Wer die Personen möglicherweise auf der Flucht gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

GROSSOSTHEIM. Am Dienstag wurde zwischen 08:30 Uhr und 17:00 Uhr eine Dachrinne in der Aschaffenburger Straße beschädigt. Aufgrund des Schadensbilds vermutet die Polizei, dass ein Lkw gegen die Rinne gefahren sein muss. Ermittelt wird wegen Unfallflucht.

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Im Obernheimweg ist es am Mittwoch zwischen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. An dem grauen 3er BMW wurde die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde offensichtlich nichts

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU / ALBSTADT. Zwischen Dienstagabend, 19:00 Uhr, und Mittwochmorgen, kurz vor 08:00 Uhr, haben Unbekannte einen Metallcontainer auf dem Sportgelände des SV Albstadt "Am Sportfeld" mutwillig beschädigt und auch versucht gewaltsam in das Innere zu gelangen. Entwendet wurde dem Sachstand nach nichts.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

