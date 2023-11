Höchst/Michelstadt/Erbach: Farbschmierereien beschäftigen Polizei

Auffällig ist, dass die Schmierereien immer an oder in der Nähe von Schulen oder an Orten, an denen sich oftmals Jugendliche aufhalten, angebracht werden. Die Polizei vermutet aufgrund der Ausgestaltung zudem einen Zusammenhang zwischen den Taten. Der Schaden beläuft nach derzeitigen Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche HInweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Südhessen