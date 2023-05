Hochzeits-Autokorso behindert auf Bundesstraße bei Niedernberg den Verkehr

Zwei Fahrzeuge sollen hierbei zeitweise nebeneinander gefahren sein und den Verkehr behindert haben. Die Polizei hielt die Fahrzeuge an und sucht nun nach Zeugen, die durch das Fahrverhalten möglicherweise gefährdet wurden.

Am Samstagabend, um 18.30 Uhr, ging die Mitteilung über die Fahrzeuge aus dem Rhein-Main Gebiet ein, die auf der B469 auf Höhe Niedernberg in Richtung Miltenberg unterwegs waren. Zwei der Pkw seien hierbei zeitweise nebeneinander gefahren, hätten wiederholt gebremst und den Verkehr so behindert. Streifen der Obernburger Polizei und der Zentralen Ergänzungsdienste führten umgehend eine Kontrolle der Fahrzeuge durch, die allesamt zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörten.

Die Polizeiinspektion Obernburg ermittelt nun hinsichtlich möglicher Verkehrsverstöße und bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die beschriebene Fahrweise möglicherweise gefährdet oder geschädigt wurden, sich zu melden.

Weitere Zeugensuchen

ERLENBACH.. Am Samstagmorgen, in der Zeit von 8.55 Uhr bis 9.10 Uhr, wurde ein grauer Kia beschädigt. Der Pkw war zu dieser Zeit auf dem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes am Pfützenäcker abgestellt.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken