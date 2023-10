Heuballen und Scheune brennen am Sonntag in Großkrotzenburg

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Großkrotzenburg gegen 17 Uhr zu einem Brand alarmiert. Zunächst wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort F1 zu einem Kleinfeuer in die Verlängerung der Straße „Rotes Erdgewann“ gerufen. Beim Eintreffen wurden brennende Heuballen vorgefunden, die bereits auf eine Scheune übergegriffen hatten. Die Feuerwehr konzentrierte sich in der Anfangsphase des Einsatzes darauf, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Insbesondere galt es Sachwerte und auf dem Gelände untergebrachte Pferde, Hühner und Nutztiere zu schützen. Inwieweit Tiere zu Schaden kamen, konnte in der Nacht noch nicht gesagt werden.

Bagger und Radlager im Einsatz

Zum Ablöschen der Scheune und der ca. 70 brennenden Heuballen kam ein Bagger und ein Radlader an die Brandstelle. Brandgut wurde mit den schweren Geräten auseinandergezogen und dann von den Feuerwehrleuten unter schwerem Atemschutz abgelöscht. Dabei flammte insbesondere das Heu beim Auseinanderziehen und Kontakt mit der Luft immer wieder mit meterhohen Flammen auf. Löschwasser kam mit Tanklöschfahrzeugen und einer langen Schlauchleitung vom Ortsrand an die Einsatzstelle.

Über der Brandstelle bildete sich schnell eine große Rauchsäule, die kilometerweit zu sehen war. Rauch legte sich im weiteren Verlauf auch über Großkrotzenburg. Daher wurden Einwohner über die Warnapp Katwarn aufgefordert Türen und Fenster geschlossen zu halten. Im Einsatz waren die Feuerwehren Großkrotzenburg, Hanau, Erlensee, Langenselbold und Kahl sowie vom Roten Kreutz, ASB und der Polizei. Die Gesamtstärke betrug gegen Mitternacht 90 Einsatzkräfte.

Ähnliche Brände zuvor

Bei dem Brand am heutigen Wahlabend in Großkrotzenburg handelte es sich bereits um den dritten landwirtschaftlichen Großbrand in Südhessen innerhalb von nur fünf Tagen. Am Mittwoch, 04.10.2023, brannten in Egelsbach 1.000 Strohballen in einer Lagerhalle. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Wochenende. Dann, Sonntagmorgen, 08.10.2023, werden die Feuerwehren nach Modautal-Lützelbach gerufen. Auch dort stand gegen 3 Uhr eine neuwertige Lagerhalle mit 1.000 Strohballen und landwirtschaftlichem Gerät in Flammen.

Armin Lerch