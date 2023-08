Herdplatte löst Brandalarm in alter Jugendherberge Lohr aus

Hier hatte ein Brandmelder angeschlagen. Die Wehrleute fanden vor Ort eine eingeschaltete Herdplatte, an der angebrannte Kochreste kokelten. Die Wehrleute schalteten die Platte aus und setzten die Brandmeldeanlage wieder zurück. Polizei und Rettungsdienst waren vorsorglich ebenfalls vor Ort, so die Feuerwehr.

Meldung der Feuerwehr Lohr

Diebstahl am Lohrer Bahnhof

Lohr, Landkreis Main-Spessart In der Zeit vom 16.08.2023, 12:00 Uhr bis zum 17.08.2023, 13:50 Uhr, wurde am Lohrer Bahnhof der am Gleis 1 stehende Snackautomat angegangen. Der Automat wurde unrechtmäßig geöffnet, dass vorhandene Bargeld sowie diverse Snackartikel und Getränke entwendet. Hierbei entstand ein nicht unerheblich Schaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Lohr am Main unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Autofahrer zwingt Bus zum ausweichen und flüchtet nach Unfall

Lohr, Landkreis Main-Spessart Am Abend des 17.08.2023, gegen 18:55 Uhr befuhr ein Linienbus die Sendelbacher Straße von Pflochsbach kommend, als ihr kurz vorm Ortseingang Sendelbach, auf Höhe des Friedhofes ein Pkw entgegenkam. Dieser Pkw fuhr soweit auf der Gegenspur, dass der Linienbus ausweichen musste und hierbei ein aufgestelltes Verkehrsschild umfuhr. Vom entgegenkommenden Pkw ist nichts bekannt. Es entstand Sachschaden sowohl am Bus als auch am Verkehrsschild.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Pkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Lohr am Main unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Auffahrunfall zwischen Pedelec-Fahrern in Retzbach

Retzbach, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 12:20 Uhr befuhr ein 60-Jähriger auf seinem Pedelec die Thüngener Straße in Retzbach ortsauswärts und wollte hier nach rechts abbiegen. Dies hatte er zuvor mit seinem 59-jährigen Bekannten, welcher hinter ihm auf einem Pedelec fuhr, so abgesprochen. Dennoch bemerkte der 59-Jährige das Abbremsen des 60-Jährigen zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall. Hierdurch stürzte der 60-Jährige vom Pedelec auf den Asphalt und zog sich leichte Verletzungen zu. Dieser musste mittels Rettungswagen in ein Würzburger Krankenhaus verbracht werden. Es entstand lediglich am Pedelec des 60-Jährigen ein geringer Sachschaden.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Geparkter VW Polo in Marktheidenfeld beschädigt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstagfrüh, gegen 06:30 Uhr, stellte eine Angestellte ihren weißen VW Polo auf einem Firmenparkplatz am Kornfeld ab. Als sie gegen 15:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen an der rechten Frontschürze in Form von Lackkratzern.

Der unbekannte Fahrzeugführer verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Fahrrad in Marktheidenfeld gestohlen

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Ein schwarzes Pegasus Damenrad ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Rathaus in Marktheidenfeld vor einem Wohnanwesen gestohlen worden. Zwischen 18:00 Uhr und 10:00 Uhr entwendete ein Unbekannter das dort abgestellte und mittels Sicherungsschloss gesicherte Fahrrad.

Der Beuteschaden wird mit knapp 700 Euro beziffert.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld