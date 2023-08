Herabstürzende Dachziegel vertreiben Einbrecher in Hanau

Offenbar waren beim Überklettern eines 2,5 Meter hohen Torbogens mehrere Dachziegel zu Bruch gegangen. Die Anwohner konnten anschließend drei Männer beobachten, die von ihrem Grundstück in Richtung Wilhelmstraße flüchteten. Die Männer sollen alle etwa 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Einer von ihnen war mit einer schwarzen Jacke mit einem auffälligen Emblem auf dem Rücken bekleidet. Der zweite trug ein orangefarbenes T-Shirt und der dritte einen gestreiften Pullover.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen

Zeugen nach Streitigkeiten und Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Münster-Breitefeld. Am frühen Sonntagmorgen (27.08.) kam es aus bisher nicht bekannten Gründen auf dem Parkplatz einer Diskothek zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 22-jähriger alkoholisierter PKW-Fahrer durch seine Fahrweise zwei Personen leicht verletzt haben soll. Zwei weitere Personen wurden ebenso wie der er 22-jährige PKW-Fahrer im Verlaufe der Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war bei keinem der Verletzten erforderlich geworden. Im Anschluss des Vorfalles entfernte sich der PKW- Fahrer mit seinem schwarzen Mercedes von dem Parkplatz, konnte jedoch im Zuge der Fahndung durch bayrische Kollegen im Bereich Großostheim festgenommen werden. Zum Tatzeitpunkt sollen sich mehrere unbeteiligte Personen in einem geparkten schwarzen Mercedes der B-Klasse aufgehalten und die Szenerie mitbekommen haben.

Diese, sowie auch andere möglichen Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Dieburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06071-96560).