Heilbronn: Explosion in Bankfiliale - Unbekannte sprengen Geldautomaten

Zeugen hatten gegen 2.30 Uhr über den Polizeinotruf gemeldet, dass es in der Bankfiliale in der Backhausstraße zu einer Explosion gekommen sei. Eine Polizeistreife konnte wenig später feststellen, dass einer der Geldausgabeautomaten innerhalb der Bankfiliale aufgesprengt worden war. Nach der Tat stiegen die Täter in einen hellen hochmotorisierten BMW und fuhren mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Leingarten davon. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, wurden eingeleitet. Von dem Fahrzeug und den Tätern fehlt jedoch jede Spur. Bislang konnten die Tatverdächtigen nicht ermittelt werden. Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann aktuell nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Explosion gemacht haben. Die Kriminalpolizei Heilbronn nimmt Hinweise über die Telefonnummer 07131 104-4444 entgegen.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn