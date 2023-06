Heigenbrücken: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer nach Sturz verletzt 

Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Am Sonntag fuhr ein 32-Jähriger gegen 19:30 Uhr den Promenadenweg entlang. In einer Linkskurve stieß der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen mit dem Kopf gegen das Regenfallrohr eines Wohnhauses und stürzte in der Folge. Der 32-Jährige trug keinen Helm und zog sich Kopfverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik gebracht. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Heigenbrücken unterstützten die Maßnahmen vor Ort. Am Fallrohr entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Da sich während der Unfallaufnahme Hinwiese für eine Alkoholisierung des E-Scooter-Fahrers ergaben, wurde in der Klinik eine Blutentnahme durchgeführt.

Unbekannter verliert Mörteleimer auf der Autobahn - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF. Am Samstagmittag verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mörteleimer auf der A3. Im Bereich der Anschlussstelle Stockstadt fuhr ein Fiat-Fahrer über den Eimer. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach sucht nach Zeugen. Gegen 11:35 Uhr fuhr der Fiat-Fahrer in Fahrtrichtung Würzburg über den Eimer. An der Stoßstange entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können, wer den Mörteleimer verloren hat. Möglicherweise gab es noch weitere Verkehrsteilnehmer, die über den Eimer gefahren sind.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Unfallflucht

KAHL. Am Sonntag, zwischen 09:00 Uhr und 11:40 Uhr, wurde ein grauer VW Touran am Parkplatz am Wasserturm an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.