Hausfriedensbruch und Beleidigungen - Mann in Miltenberg festgenommen

Die Mitteilung über den Mann ging gegen 17:30 Uhr bei der Polizei ein. Der 53-Jährige hatte sich offensichtlich trotz Hausverbot in einem Supermarkt in der Bischoffstraße aufgehalten. Ein Mitarbeiter der Filiale verständigte daraufhin die Polizei.

Die hinzugerufenen Streifen der Polizei Miltenberg waren schnell vor Ort und konnten den Tatverdächtigen noch auf dem Parkplatz antreffen. Im Zuge der Ansprache zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und überzog die eingesetzten Beamten in der Öffentlichkeit mit rassistischen Beleidigungen und bedrohte sie darüber hinaus. Die Einsatzkräfte nahmen den 53-Jährigen in der Folge vorläufig fest. Die Aussprüche des Tatverdächtigen konnten dabei mittels Bodycams der Polizisten festgehalten werden.

Der erheblich alkoholisierte Mann verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizeiinspektion Miltenberg. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Bedrohung ermittelt.

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montagabend ist ein 21-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war auf der Bundesstraße zwischen Amorbach und Boxbrunn unterwegs. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der Mann gegen 19:50 Uhr mit seinem Motorrad auf der B47 von Amorbach kommend in Richtung Boxbrunn. Mutmaßlich verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte alleinbeteiligt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste von einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Fahrbahn war in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt.

An dem Zweirad ist Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden. Die regionalen Freiwilligen Feuerwehren waren an dem Einsatz beteiligt.

Mit den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ist die Polizei Miltenberg betraut.

Zeugenaufruf

MILTENBERG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr ein blauer VW Passat bei einer Unfallflucht an der hinteren Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug stand dabei auf dem Parkplatz eines Kinderarztes in der Bürgstädter Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

