Hausen: Geldautomat lockt Rathaus-Einbrecher

Im Zeitraum von Freitagmittag, ab 13 Uhr, bis Sonntagmittag, um 12.15 Uhr haben sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu dem Rathaus in der Fahrbrücker Straße verschafft. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf brachen gewaltsam eine Zugangstüre auf. Die Unbekannten versuchten hiernach einen Geldausgabeautomaten in dem Gebäude aufzubrechen, gelangten jedoch nicht an Beute. Der angerichtete Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Diese prüft hierbei auch etwaige Zusammenhänge zu weiteren Einbrüchen, die sich in dem Zeitraum in Mainfranken ereignet haben und bittet zudem auch die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer in dem fraglichen Zeitraum, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken