Hasloch: Frau überschlägt sich mit Auto

Die junge Frau war am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, mit ihrem VW Polo auf der Staatsstraße 2315 in Richtung Faulbach unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug ins Bankett. Dabei blieb sie mit den Reifen an einer Baumwurzel hängen und der Pkw überschlug sich. Durch Ersthelfer konnte sie aus dem, auf dem Dach liegenden, VW Polo befreit werden. Die Frau wurde nach dem Verkehrsunfall vorsorglich in die Uniklinik Würzburg verbracht. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt. Der Pkw musste stark beschädigt abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 4500 Euro geschätzt.

Vorfahrt missachtet

Marktheidenfeld. Etwa 18000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf dem Nordring.

Ein 26-jähriger Mann wollte gegen 19.30 Uhr mit seinem Pkw von der Udo-Lehrmann-Straße nach rechts auf den Nordring abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberichtigten Pkw Seat eines 32-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls waren beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. Der Sachschaden wird auf ca. 18000 Euro geschätzt.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Pkw an Mainlände angefahren

Lohr-Sendelbach. Bereits am 31.10.2023 stellte ein E-Auto-Fahrer sein Fahrzeug der Marke Tesla im Zeitraum zwischen 7.45 Uhr und 13.30 Uhr am Parkplatz in der Mainstraße in Sendelbach ab. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen leichten Lackkratzer an der Heckstoßstange fest. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt und die eigentlich vorhandene Rundum-Überwachung des Fahrzeugs war inaktiv. Der Sachschaden wird auf 500,- Euro geschätzt.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Überladener Lkw aus dem Verkehr gezogen

Lohr. Im Rahmen der Streife kontrollierten am 02.11.2023 Beamte der Polizeiinspektion Lohr a.Main gegen 15.15 Uhr einen Lkw mit offener Ladefläche. Der Fahrzeugführer hatte hierbei eine Großzahl an Gerüstbauteilen geladen, weshalb eine Wiegung stattfand. Diese ergab in der Folge eine Überladung des 7,5 Tonnen Lkw von mehr als 70%. Das tatsächliche Gewicht betrug 12.960 Kilogramm. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Umladung angeordnet. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Bußgeldanzeige von einigen hundert Euro.

Meldungen der Polizei Lohr

Wildunfall

Gemünden. Am Freitagmorgen, um 6.50 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto den Verbindungsweg zwischen Weyersfeld und Aschenroth. Kurz nach Weyersfeld querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Audi erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Der Jagdpächter wurde verständigt.

Wer vermisst sein Fahrrad?

Gemünden. Am Donnerstag, gegen 13 Uhr, wurde auf dem Radweg zwischen Gemünden und Schaippach ein weißes Jugend-Mountainbike aufgefunden.

Der Eigentümer kann sich mit dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.

Meldungen der Polizei Gemünden