Handyshop in Darmstadt: Täter lassen Mobiltelefone mitgehen

Am frühen Montagmorgen (25.9.) hatten es Kriminelle auf einen Handyladen in der Ernst-Ludwig-Straße abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich gegen 5.15 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum, ließen dort mehrere Mobiltelefone mitgehen und flüchteten mit ihrer Beute. Eine nach Alarmierung der Polizei umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mehr als 9000 Euro. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls.

Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Babenhausen. Im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim in der Aschaffenburger Straße hat das Kommissariat 41 die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten noch unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag (22.9.) und Samstag (23.9.) versucht, sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr wurden ihre Spuren bemerkt und die Im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in ein Vereinsheim in der Aschaffenburger Straße hat das Kommissariat 41 die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten noch unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag (22.9.) und Samstag (23.9.) versucht, sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr wurden ihre Spuren bemerkt und die Polizei informiert.

Die Beamten haben ein Verfahren eingeleitet und die Ermittler in Dieburg nehmen alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Polizeimeldungen Hessen