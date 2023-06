Handyakku löst Rauchentwickung in Regionalzug aus

Der aus Würzburg kommende Regionalzug war am vergangenen Freitag gegen 16:10 Uhr kurz vor dem Bahnhof Lauda-Königshofen, als mehrere Reisende eine Rauchentwicklung im Zug bemerkten. Die Regionalbahn wurde daraufhin umgehend angehalten und verschiedene Rettungs- und Einsatzkräfte fuhren den Bahnhof an. Vor Ort konnte die Feuerwehr den zu heiß gewordenen Akku eines Smartphones als Grund für die Rauchentwicklung ausmachen und diesen in einer entsprechenden Löschwanne abkühlen. Durch den Vorfall wurde eine Reisende im Zug leicht verletzt und musste mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zudem kam es zu einer leichten Beschädigung an einem Sitz des Zuges. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Zug seine Fahrt in Richtung Stuttgart gegen 17:30 Uhr wiederaufnehmen. Die Bundespolizei prüft nun den Vorfall und die genauen Umstände der Rauchentwicklung.

Polizeimeldung aus dem Main-Tauber-Kreis