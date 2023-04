Hanauerin mit Pfefferspray angegriffen und rassistisch beleidigt

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen etwa 1,90 Meter großen Mann, der komplett schwarz gekleidet war und eine dunkle Basecap auf seinem Kopf trug. Gegen 17 Uhr war eine 52 Jahre alte Hanauerin gemeinsam mit zwei Begleiterinnen sowie ihren beiden Hunden in der Grünanlage spazieren.

Im Park kam dem Trio ein unbekannter Hundebesitzer mit einem mittelgroßen Hund entgegen; der Unbekannte zog laut Angaben der Geschädigten unvermittelt ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche und sprühte auf einen der beiden Hunde. Anschließend richtete er das Pfefferspray gegen die Hanauerin, sprühte ihr ins Gesicht und beleidigte sie rassistisch.

Direkt danach lief der Mann in Richtung Steinheim davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Zeugensuche: Gegen Mauer in Seligenstadt gefahren und abgehauen

Seligenstadt-Froschhausen. Im Jügesheimer Weg ist ein unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zum Donnerstag gegen eine Mauer in Höhe der Hausnummer 8 gefahren und hat sich anschließend aus dem Staub gemacht. Zwischen Mittwochabend, 17 Uhr und Donnerstagvormittag, 11.30 Uhr, beschädigte offenbar ein größeres Fahrzeug die Steinmauer beim Rangieren. Gleich an mehreren Stellen wies die Mauer Beschädigungen auf. Insgesamt beziffert sich der entstandene Schaden auf rund 2.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Wer fuhr gegen den schwarzen Peugeot in Hanau

Hanau-Wolfgang (jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Grashüpferweg (einstellige Hausnummern) sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 3.000 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Peugeot 308. In der Zeit zwischen 16 und 16.30 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere linke Seite des geparkten Wagens. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe telefonisch unter 06183 91155-0 entgegen.

Illegalen Rennen auf B8 in in Maintal ? Polizei sucht zeugen

Maintal/Bundesstraße 8 (fg) Nach dem Unfall eines Motorradfahrers am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 8 zwischen Frankfurt und Maintal ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Kurz vor 16 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Offenbacher auf seiner schwarzen Yamaha die Bundesstraße 8 in Fahrtrichtung Dörnigheim, kam in einer langegezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und schlitterte über die Fahrbahn. Beim Sturz zog sich der 36-Jährige Verletzungen an beiden Füßen zu und kam in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Offenbacher keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem besteht der Verdacht, dass der Yamaha-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war; er musste daher eine Blutprobe abgeben. Insgesamt entstand beim Unfall Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass ein zweites Motorrad, offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit, ebenfalls zur selben Zeit auf der Bundesstraße 8 gefahren war.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen sowie dem zweiten Motorradfahrer geben können, melden sich bitte unter der Hinweisnummer 06183 91155-0.

Polizeipräsidiums Südosthessen