Hanau: Unfall im Kreuzungsbereich mit vier Verletzten

Ein 34-jährige Fahrer beförderte Sonntagfrüh, gegen 4.19, eine Gruppe von fünf Personen in seinem schwarzer VW Touran und befuhr hierzu die Straße Hanauer Vorstadt. An der Ampelkreuzung zur Nußallee kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda Superb. Hierbei wurden zwei Mitfahrer aus dem Touran im Alter von 22 und 27 Jahren verletzt. Sowohl die 23-jährige Fahrerin des Skoda, als auch der 24-jährige Beifahrer wurden hierbei ebenfalls verletzt. Sie mussten sich alle Vier mit Prellungen zur Begutachtung ins Krankenhaus begeben. Die Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden, so dass der Schaden derzeit auf etwa 18.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgrund einer möglichen Rotlichtfahrt.

Zeugen des Unfalls werden geben sich unter der 06181 100-120 zu melden.

Pressemeldung Polizeipräsidium Südosthessen