Hanau: Unbekannte klauen Taxi und lassen es dann zurück

Gegen 0.40 Uhr bemerkte ein Zeuge einen akustischen und optischen Alarm eines Fahrzeugs in der Wingertstraße in Langenselbold, sah drei dunkel gekleidete Personen in Richtung Gelnhäuser Straße davonrennen und informierte daraufhin die Polizei. Es stellte sich heraus, dass das Taxi zuvor gestohlen worden war. Der Halter hatte, gegen 22 Uhr, seinen gelben Touran auf einem Parkplatz im Buchenweg im Bereich der 50er-Hausnummern abgestellt. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Wagen und fuhren damit davon. Zudem hatten sie offenbar das GPS-Gerät des Gefährts ausgebaut. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde dies im Bereich August-Schärttner-Straße in Hanau letztmalig geortet.

Die Kripo sucht nun Zeugen, die im Bereich der genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen beobachtet haben. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

Zeugen gesucht: Schwarzer BMW zerkratzt

Hanau. Ein bislang Unbekannter beschädigte am Montag, in der Zeit von 11.30 bis 20.15 Uhr, einen schwarzen BMW mit Alzenauer Kennzeichen, welcher in der Johann-Carl-Koch-Straße (einstellige Hausnummern) geparkt war. Der Täter zerkratzte die Motorhaube des Fahrzeuges und richtete dadurch einen Schaden von etwa 1.500 Euro an.

Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-120 zu melden.

Baustellendiebe machten Beute

Hanau. Kabeltrommeln, Baumaschinen und mehr stahlen Diebe am Wochenende von einer Baustelle in der Saarstraße. Zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 8 Uhr, gelangten die Täter auf das Gelände und öffneten gewaltsam ein Schloss zu einem Container. Die Langfinger stahlen daraus unter anderem Werkzeug. Zudem schnitten sie mehrere Stromkabel auf der Baustelle durch und nahmen diese mit. Der Wert der Beute liegt bei mehreren tausend Euro. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hanau bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Diebstahl auf Baustelle

Hanau-Großauheim. Ein Dieb war in der Nacht zum Dienstag auf einer Baustelle in der Adalbert-Eisenhuth-Straße zugange. Zwischen 4.30 und 5.10 Uhr soll der maskierte Täter den verschlossenen Bauzaun des Grundstückes aufgebrochen und eine große Menge an Betonstahl gestohlen haben. Das Diebesgut soll, nach ersten Erkenntnissen, mithilfe eines bereitgestellten Autos (silberner VW Sharan) abtransportiert worden sein. Zu dem mutmaßlichen Täter liegt bislang folgende Personenbeschreibung vor: circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer beigen Hose.

Die Polizei in Großauheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 95970.

