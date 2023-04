Hanau: Toyota und Werkzeug geklaut

Unbekannte haben am Dienstagmorgen in der Rhönstraße einen im Bereich der 10er-Hausnummern geparkten Toyota Lexus entwendet. Die Autodiebe stahlen den grauen Wagen mit HU-Kennzeichen zwischen 6.30 und 9.30 Uhr.

Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeugs unter der Rufnummer 06181 100-123.

Baustellendiebe in der Gebrüder-Wright-Straße zugange

Hanau/Wolfgang. In der Nacht zum Dienstag waren Baustellendiebe in der Gebrüder-Wright-Straße (einstellige Hausnummern) in Wolfgang in einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus zugange und entwendeten aus einem dortigen Lagerraum diverse Elektrowerkzeuge sowie Klimaanlagenteile. Um in den Lagerraum zu gelangen hebelten die Eindringlinge zunächst ein Fenster und im weiteren Verlauf eine Tür auf. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Unfallflucht: Wer beschädigte den Toyota Aygo?

Hainburg/Klein-Krotzenburg. Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Montag in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 8 bis 15.15 Uhr die linke vordere Seite eines in Höhe der Haunummer 43 geparkten braunen Toyota Aygo und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Polizeimeldungen aus Hessen