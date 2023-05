Hanau: Radfahrerin nach Unfall gestorben

Am Donnerstag, 4. Mai, hatte ein 62-jähriger Lastwagenfahrer beim

Abbiegen offenbar eine 69-jährige Frau mit ihrem Fahrrad übersehen und erfasst.

Die Radfahrerin wurde schwerstverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die

Seniorin verstarb am Wochenende an den schweren Verletzungen, welche sie

mutmaßlich beim Unfall erlitt.

Polizei sucht Zeugen nach Bedrohung und Sachbeschädigung

Hanau-Lamboy. Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend einen 35 Jahre alten Mann vorläufig

fest, der im Verdacht steht, eine Person bedroht und zudem ein Fahrzeug in der

Johann-Carl-Koch-Straße beschädigt zu haben. Dieser habe laut ersten Hinweisen

gegen 20.15 Uhr auffällig an Fahrzeugen gerüttelt, in der Folge wohl ein

Herstelleremblem am Kofferraum eines geparkten Autos abgebrochen und sich unter

das Fahrzeug gelegt. Zeugen alarmierten die Polizei, die kurz daraufhin den

Verdächtigen vorläufig festnahmen. Zuvor soll der Mann gegen 19.45 Uhr offenbar

auch vor einem Wettbüro in der Lamboystraße auffällig gewesen sein und - so die

anfänglichen Meldungen - eine Person mit einem Messer sowie einer Flasche

bedroht haben. Im Anschluss lief er in das Wettbüro und flüchtete durch den

Hinterausgang. Der Festgenommene führte jedoch weder ein Messer noch eine

Flasche mit sich. Der 35-Jährige wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Auf ihn

kommt ein Strafverfahren wegen Verdachts der Bedrohung sowie der

Sachbeschädigung zu. Bereits gegen 17.25 Uhr gingen Notrufe bei der

Rettungsleitstelle ein, dass es im Bereich Sophie-Scholl-Platz ebenfalls zu

einem Vorfall mit Messer gekommen sei. Ob dieser Vorfall in Zusammenhang mit

beiden späteren Geschehnissen steht, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den drei Vorfällen machen können,

sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.



Kreis Offenbach: Polizei sucht Unfallbeteiligten mit blauem Auto

Seligenstadt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nach dem Unfallbeteiligten,

welcher am Dienstagnachmittag zwischen 15.30 und 16 Uhr im Kreisverkehr in der

Dudenhöfer Straße einem vorausfahrenden Auto auffuhr. Ein 82-Jähriger befuhr mit

seinem grauen Opel Astra die Düdenhöfer Straße aus Zellhausen kommend. In Höhe

einer Tankstelle staute sich der Verkehr, sodass er abbremsen musste. Der hinter

ihm befindliche blaue Kleinwagen schaffte es nicht, rechtzeitig zu stoppen und

fuhr auf den Opel auf. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens fuhr anschließend

davon ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Doch nicht nur

gegen den Unbekannten wird nun wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht

ermittelt, sondern auch der 82-Jährige muss sich diesem Vorwurf stellen, da er

ebenfalls zunächst weitergefahren sein soll und den Unfall erst am nächsten Tag

der Polizei meldete. Ersten Schätzungen zu Folge beträgt der Sachschaden am Opel

4.000 Euro.

Die Polizei bittet nun den Unfallverursacher sowie Zeugen sich unter

der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern zu melden.

