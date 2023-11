Die 1,55 Meter große Gesuchte soll sich zuletzt am Mittwochabend, gegen 18.30

Uhr, am City-Döner in Hanau in der Frankfurter Landstraße (30er-Hausnummern)

aufgehalten haben. Sie könnte in Begleitung ihres Freundes sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Gloria Horvat geben kann, wird gebeten,

sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen