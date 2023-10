Hanau: Mann bedroht Kiosk-Inhaber - Waren Messer und Schreckschusswaffe im Spiel?

Der Vorfall, bei dem der Angreifer zudem auch Flaschen geworfen haben soll, hatte sich kurz vor 20.30 Uhr vor dem Fenster des Geschäfts ereignet. In Folge dessen soll der 54-Jährige mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben, sodass der Hanauer die Flucht ergriff. Der Kiosk-Inhaber soll ihm hinterhergelaufen sein und hierbei auch ein Reizsprühgerät gegen den 33-Jährigen eingesetzt haben. Zwischenzeitlich hatte ein Zeuge die Polizei informiert, die dann beide Personen antraf und vorläufig festnahm. Der 33-Jährige wurde offenbar infolge der Auseinandersetzung leicht verletzt und musste zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem stand er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille, sodass er eine Blutprobe abgeben musste. Der Mann, gegen den nun wegen Verdachts der Bedrohung ermittelt wird, kam im Anschluss in eine Fachklinik. Auch der Inhaber musste mit zur Dienststelle und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auf ihn kommt ebenfalls ein Strafverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Die Hintergründe sind noch unklar und Gegenstand andauernden Ermittlungen.

Die Kripo Hanau sucht nun Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen