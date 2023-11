Hanau: Männer stehlen Israelflaggen, pinkeln darauf und zünden sie an

Zunächst hatten am 22.10.2023 zwei männliche Tatverdächtige die Flagge in der Innenstadt entwendet, augenscheinlich auf diese uriniert und anschließend angezündet. Auf die Strafanzeige der Stadt Hanau vom 26.10.2023 erfolgte die Auswertung eines in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Videos, das den Tathergang zeigt. Anschließend ergab sich auch auf Grund weiterer Ermittlungsmaßnahmen ein Tatverdacht gegen einen 18-jährigen deutschtürkischen Staatsangehörigen aus Hanau. Ein daraufhin durch das Amtsgericht Hanau erlassener Durchsuchungsbeschluss wurde am heutigem Morgen in Anwesenheit einer Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Hanau durch die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen vollstreckt. Es konnten diverse Beweismittel sichergestellt werden, die den Tatverdacht erhärteten.

Nachdem die Stadt Hanau das Hissen einer neuen Flagge des Staates Israel am Marktplatz veranlasst hatte, wurde diese am frühen Morgen des 05.11.2023 erneut heruntergerissen und entwendet. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 20-jähriger, afghanischer Tatverdächtiger in der Hanauer Innenstadt alkoholisiert angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen werden. Die entwendete Flagge konnten Polizeikräfte in der Folge in einem Abfallbehälter auffinden und sicherstellen. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft Hanau von Amts wegen eingeleitet; mittlerweile wurde zudem durch die Stadt Hanau eine weitere Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen zu den beiden Vorfällen dauern an.

Meldung der Staatsanwaltschaft Hanau