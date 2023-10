Hanau: Jugendliche wegen gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Am frühen Freitagmorgen sollen drei Jugendliche einen 42 Jahre alten Hanauer in der Paul-Ehrlich-Straße zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf geschlagen sowie getreten haben; die Polizei nahm im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 17 Jahren vorläufig fest. Nach eigenen Angaben war der 42-Jährige kurz nach 3 Uhr auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, als er von dem Trio zunächst beleidigt worden sei. Er sei nicht auf die Beleidigungen eingegangen, weshalb die drei Jugendlichen ihn unvermittelt angegangen hätten. Durch den Angriff riss unter anderem die Hose des Mannes. Er fiel zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Trio flüchtete in Richtung der Plantagenstraße, wo es durch hinzugezogene Polizeistreifen nach einer kurzen Flucht festgenommen werden konnte. Die Tatverdächtigen mussten mit zur Wache, wo unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt wurden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Erfolgreiche Durchsuchungsmaßnahmen bei mehreren Tatverdächtigen

Hanau. In einem von der Staatsanwaltschaft Hanau und der Kriminaldirektion geführten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des banden-und gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wurden am frühen Donnerstagmorgen insgesamt sechs Objekte im Main-Kinzig-Kreis und in Offenbach nach Beweismitteln durchsucht. Die zugrundliegenden Durchsuchungsbeschlüsse waren auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Hanau erlassen worden.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen, an denen eine Vielzahl von Beamten aus verschiedenen Organisationseinheiten beteiligt waren, konnten über 40.000 Euro Bargeld, elektronische Datenträger sowie kleinere Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden.

Weiter wurden sechs Tatverdächtige, darunter drei Frauen im Alter zwischen 23 und 74 Jahren sowie drei Männer im Alter zwischen 23 und 45 Jahren, vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

