Hanau: Fußgänger und Autofahrer geraten aneinander - Polizei ermittelt

Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 46-Jähriger in seinem weißen Opel Corsa die Ludwigstraße, von der Innenstadt kommend, in Richtung der Bundesstraße 43a (Steinheim). Da ein Fußgänger die Fahrbahn in Höhe der dortigen Buswendeschleife querte, musste der Opel-Fahrer laut eigenen Angaben stark abbremsen, bis sein Wagen schließlich zum Stehen kam. Der Fußgänger, ein 83-jähriger Mann, habe dann mit einem Regenschirm in Richtung des Opels geschlagen, weshalb ein Kratzer am Wagen entstand. Daraufhin parkte der Opel-Fahrer sein Auto in der Straße "An der Mainbrücke" in Höhe der Hausnummer 19 und stellte den Rentner zur Rede. Im Rahmen des Streits soll der 46-Jährige den Fußgänger ins Gesicht geschlagen haben, weshalb dieser in ein Gebüsch stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation in Großauheim zu melden.