Hanau: Einbrecher erbeutet Fernseher und Kettensäge

Der offensichtlich hungrige und durstige Eindringling, er trank unter anderem ein alkoholfreies Bier und bediente sich an Süßigkeiten, war zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagnachmittag, 16 Uhr zugange.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Nach Unfallflucht: Polizei sucht grauen Kleinwagen

Gelnhausen. Auf rund 1.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Mittwochmorgen in der Wilhelm-Schöffer-Straße im Einfahrtsbereich des Mitarbeiterparkplatzes durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht wurde. Ein Honda-Fahrer stand nach eigenen Angaben gegen 8 Uhr an der Schranke zum Mitarbeiterparkplatz und wartete auf das Parkticket. Währenddessen sei ein grauer Kleinwagen vorbeigefahren und habe den Honda touchiert. Das Auto, das an der vorderen Beifahrerseite Beschädigungen aufweisen müsste, sei einfach davongefahren.

Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Unfallflucht auf Parkplatz

Seligenstadt/Klein-Welzheim. Wer am Dienstagmittag in der Dieselstraße unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben, die sich zwischen 13.30 und 14.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes (10er-Hausnummern) ereignet hat. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte beim Ein- oder Ausparken einen roten Opel Astra gestreift und einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06183 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt.

Pressemeldungen Polizeipräsidium Südosthessen