Hanau: Drei Autos bei Unfall beschädigt und zunächst getürmt

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 26-Jähriger mit einem Mietfahrzeug gegen 3.30 Uhr die Akademiestraße in Richtung Ehrensäule. Bei den 30er-Hausnummern verlor der junge Mann offensichtlich aus bislang noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen schwarzen 1er BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Nachdem der mutmaßliche Verursacher wohl die beschädigten Karossen, einen weißen VW Golf und einen silbernen Ford Fiesta, kurz begutachtete, verließ er die Örtlichkeit offenbar ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Während der Unfallaufnahme kehrte der 26-Jährige zur Örtlichkeit zurück, sodass nun gegen ihn unter anderem auch wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt wird.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 10012-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallbeteiligter Lastkraftwagen gesucht

Hanau/Klein-Auheim. Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3065 in Richtung Hainburg ein Auffahrunfall, wobei eine 22-Jährige in ihrem grauen BMW auf den vorausfahrenden Lastkraftwagen auffuhr; der Fahrer des Lastkraftwagens bemerkte den Auffahrunfall offenbar nicht und fuhr weiter. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 22-Jährige aus Ronneburg gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße 3065 von Klein-Auheim kommend in Richtung Klein-Krotzenburg unterwegs. Offenbar bemerkte die BMW-Fahrerin nicht, dass der Lastkraftwagen abbremste, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Am Wagen der jungen Frau entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Beim Lastkraftwagen soll es sich um eine Zugmaschine mit Sattelauflieger gehandelt haben. An dem Gespann waren MKK-Kennzeichen angebracht.

Der Fahrer des gesuchten Lastkraftwagengespanns sowie unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

Fahrradcodieraktion vor dem Rathaus

Seligenstadt. Die Polizeistation Seligenstadt führt eine Codieraktion für Fahrräder durch. Die Aktion findet am nächsten Sonntag, 11. Juni, zwischen 10 und 16.30 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus statt. Polizeikommissar Nico Cavallo und weitere Kolleginnen sowie Kollegen freuen sich auf zahlreiche Beratungsgespräche rund um das Thema Fahrrad. Zudem haben sie einiges an Info-Material dabei, informieren zur richtigen Diebstahlsicherung und führen bei Bedarf eine Fahrradcodierung durch. Im Falle eines Diebstahls kann durch den Code der rechtmäßige Eigentümer des Rades ermittelt werden. Die sichtbare Codierung kann einen Diebstahl verhindern, da ein solches Fahrrad als Hehlerware praktisch nicht verwendbar ist. Interessierte Radlerinnen und Radler bringen bitte die Fahrradunterlagen, den Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit. Bei E-Bikes und Pedelecs ist es wichtig, die Schlüssel für den Akku parat zu haben. Nach einer Zustimmung zur notwendigen Erhebung von personenbezogenen Daten vor Ort, erfolgt dann direkt die Codierung - auch bei Akkus von E-Bikes sowie Karbon- und Bambusrahmen.

Fragen oder sonstige Anliegen zur Aktion können über das Postfach der Polizeistation Seligenstadt unter folgender Mailadresse an unsere Ansprechpartner gerichtet werden: pst-seligenstadt.ppsoh@polizei.hessen.de

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt: Zeugen gesucht

Seligenstadt/Klein-Welzheim. Eine 12-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Zellhäuser Straße auf Höhe der Hausnummer 83. Gegen 16.50 Uhr befuhr sie mit ihrem schwarzen Citybike die Zellhäuser Straße in Richtung Mainhausen. Offensichtlich kam es verkehrsbedingt zu einem kleinen Stau, weshalb die Radfahrerin hinter dem vor ihr stehenden Fahrzeug anhalten musste. Anschließend setzte das Mädchen offenbar zum linksseitigen überholen an, wobei es zu einem Kontakt mit einem entgegenkommenden weißen Renault Captur kam. Hierbei stürzte die 12-Jährige zu Boden und erlitt Schürfwunden.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

Groß-Umstadt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (31.5), zwischen 10 und 16:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Kleestädter Straße im Ortsteil Klein-Umstadt. Ob die Täter Beute machten, ist bislang unklar. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa Tausend Euro.

Hinweise nimmt das Kommissariat 41 der Polizei Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Polizemeldungen Hessen