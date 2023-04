Hanau: Auto und Streifenwagen kollidieren - Vier Verletzte

Beide Fahrzeuge - ein mit vier Polizeibeamtinnen und -beamten besetzter Mercedes Vito und ein mit zwei Personen besetzter Renault Scenic - waren gegen 15 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als es in Höhe der August-Bebel-Straße zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der 26-jährige Fahrer des Vito, zwei seiner Mitfahrer (eine 21-jährige Beamtin und ein 40 Jahre alter Beamter) sowie die 27-jährige Renault-Fahrerin wurden dabei leicht verletzt. Beide Fahrer kamen zudem zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der sieben Jahre alte Mitfahrer in dem Scenic sowie eine 25-jährige Beamtin blieben nach bisherigen Informationen offenbar unverletzt.

Die genaue Unfallursache und der -hergang sind noch nicht abschließend geklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fahrer des Polizeifahrzeugs auf dem Weg zu einem Einsatz und unter Verwendung des Blaulichts offenbar ein Wendemanöver ausführen, um auf die Gegenfahrbahn zu fahren.

Beide Fahrzeuge, deren Gesamtschaden auf etwa 16.000 Euro beziffert wird, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn, die für die Fahrzeugbergung zeitweise in beide Richtungen vollgesperrt werden musste, war gegen 17.15 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer bei der örtlichen Polizeistation Großauheim zu melden (Telefon 06181 9597-0).

Stromkabel von Baustelle entwendet

Babenhausen. Am Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr wurde die Polizei in Dieburg über einen aktuellen Diebstahl auf einer Baustelle in der Aschaffenburger Straße informiert. Sofort begaben sich mehrere Beamtinnen und Beamten zum gemeldeten Einsatzort. Einer aufmerksamen Streife fiel bei der Anfahrt im Gegenverkehr das von Zeugen beschriebene Fahrzeug der möglichen Kriminellen auf. Die Ordnungshüter stoppten den weißen Transporter. Im Zuge der Kontrolle konnten sie schließlich die zuvor entwendeten Stromkabel im Transporter auffinden und sicherstellen. Das tatverdächtige Duo, ein 16- und 22-Jähriger, musste im Anschluss die Streife mit auf die Wache begleiten. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.