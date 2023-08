Grünsfeld: Motorradfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Ein 67-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Strecke in Richtung Grünsfeld. Als er nach links in einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer, so-dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 29-jährige Yamaha-Lenker erlitt

schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Gesamtschadenssumme an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 15.000 Euro. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Notarzt vor Ort. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

