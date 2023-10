Großheubach: Wechselfallenbetrug in Buchhandlung

Der vermeintliche Kunde war gegen 10:45 Uhr in die Buchhandlung in der Steingasse gekommen und wollte mehrere fünf Euro Banknoten in größere Scheine gewechselt bekommen. Die hilfsbereite Mitarbeiterin ahnte nichts von dem sich anbahnenden Betrug und zählte entsprechendes Wechselgeld ab. Im letzten Moment ließ sich der Mann noch einmal die fünf Euro Schein aushändigen, um angeblich nachzuzählen. Dabei ließ er unbemerkt eine größere Anzahl der Scheine verschwinden und gab somit weniger Geld zurück. Ohne Verdacht geschöpft zu haben, händigte die Frau das Wechselgeld aus und der Täter verließ das Geschäft. Erst später fiel auf, dass 120 Euro aus der Kasse fehlten.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Circa 170 cm groß mit einer normalen Statur

Schätzungsweise 45 Jahre alt

Hatte kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart

Trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Strickpullover

Hatte eine Umhängetasche bei sich

Sprach Englisch



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

ERLENBACH. Am Freitag wurde zwischen 19:30 Uhr und 21:15 Uhr die Beifahrerscheibe eines Citroen mutwillig eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Fahrzeug stand in der Zeit in der Straße "Am Gewanne".

ERLENBACH. In der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 14:50 Uhr wurde in der Berliner Straße ein dort geparkter gelber KIA zerkratzt.

RÖLLBACH. In der Zeit zwischen Freitag, 21:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, sind Unbekannte in das Schützenhaus "Am Wasen" eingebrochen. Entwendet wurde eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Inhalt.

WÖRTH. Am Freitag wurde ein grauer Skoda Superb auf dem Wanderparkplatz nahe dem Schützenhaus angefahren und beschädigt. Das Auto war dort zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr geparkt.

ESCHAU-HOBBACH. Am Samstag wurde zwischen 13:15 Uhr und 17:45 Uhr ein braunes BMW-Cabriolet mutwillig zerkratzt. Das Auto stand in der Zeit in der Bayernstraße an einem Feldweg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

KLEINHEUBACH. Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 11:30 Uhr ein grau-braunes Damenrad gestohlen. Das Fahrrad war am Bahnhofsvorplatz angeschlossen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

