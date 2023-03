Großheubach: Unbekannte stehlen Opferstock am Kloster Engelberg

Den aktuellen Ermittlungen zufolge hat sich die Tat in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, ereignet. Die Diebe hatten sich an dem Opferstock, der im Bereich der dortigen Gedenkstätte aufgestellt war, zu schaffen gemacht, die Spendenbox im Ganzen aus der Verankerung gelöst und entwendet. Der Beuteschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Aufgrund des Gewichts des Objekts gehen die Ermittler von mehreren Tätern aus, die den Opferstock abtransportiert haben. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich dringend zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Kleinwallstadt. Zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, haben Unbekannte an der Eisdiele in der Frühlingstraße gewütet. Beschädigt wurde eine auffällige Abdeckung eines Abfallbehälters, die eine Form von großen Eiskugeln hat. Die mehrere Kilogramm schwere Abdeckung konnte von der Polizei in der Nähe des Tatorts aufgefunden werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken