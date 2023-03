Großheubach: Mit knapp 200 vor Polizei geflohen

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige sowie ein entsprechendes Bußgeld und ein Fahrverbot. Eine Streife der Miltenberger Polizei befand sich am Mittwoch, gegen 01:45 Uhr, im Bereich des Kreisverkehrs am Frankenring und stellte hierbei einen BMW fest, der bereits mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr einfuhr und diesen in Richtung Röllfeld wieder verließ. Die Beamten entschlossen sich in der Folge das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrer entzog sich jedoch über die Staatsstraße der geplanten Kontrolle und war hierbei mit bis zu 195 km/h unterwegs. Mit Unterstützung einer Streife der Obernburger Polizei konnte der Mann schließlich am Ortseingang gestoppt werden.

Der 56-jährige Fahrer wird sich nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Zudem droht dem Mann ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Überhöhte Geschwindigkeit bleibt weiterhin eine der Hauptunfallursachen bei Unfällen mit schwer- und tödlich Verunglückten. Die unterfränkische Polizei wird dem mit weiterhin gezielten Kontrollen entgegenwirken.

Erneut falsche Spendensammler unterwegs

LKR. MILTENBERG. Am Dienstagabend konnte die Obernburger Polizei erneut mutmaßliche Betrüger festnehmen und bei diesen Bargeld sicherstellen. Die Männer hatten vorgegeben für eine Hilfsorganisation Spenden zu sammeln. Die Polizeiinspektion Obernburg sucht nach weiteren Geschädigten dieser Masche.

Die Mitteilung über die beiden zunächst unbekannten Männer ging am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, ein. Die vermeintlichen Spendensammler traten am REWE-Markt in Großwallstadt auf und gaben vor, für die gemeinnützige Organisation „Handicap International" Bargeld zu benötigen. Die Unbekannten begaben sich sowohl in die dortigen Geschäfte selbst, traten aber auch gezielt an geparkte Autos heran und klopften an die Fensterscheiben.

Noch vor Eintreffen der ersten Streife der Obernburger Polizei flüchteten die Männer mit ihrem Fahrzeug. Sie konnten jedoch mit Unterstützung der Miltenberger Polizei im Bereich Großheubach festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug selbst konnten neben Bargeld auch mehrere Blanko-Formulare der genannten, tatsächlich existierenden Organisation aufgefunden werden.

Die Männer im Alter von 23 und 27 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Wer als Geschädigter der falschen Spendensammler in Frage kommt oder sonst Sachdienliches mitteilen kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.

