Großer Ölschaden in Kahl beschäftigt Feuerwehren am Sonntag

In einem Wohngeba?ude trat Heizo?l aus einer defekten Heizung aus und lief unkontrolliert in die Kellerra?ume. Zwischen dem Notruf und dem Eintreffen der Feuerwehr konnte zwar der Austritt durch die Anwohner gestoppt werden, jedoch mussten rund 350 Liter, die bis dahin bereits in den Keller gelaufen waren, ausgepumpt werden.

Mit leichten Chemikalienschutzanzu?gen und Atemschutz-Filtermasken ausgestattet gingen die ersten Einsatzkra?fte in das Geba?ude vor, um den Defekt zu beurteilen und Maßnahmen zur weiteren Schadensabwehr einzuleiten. Parallel wurde durch Einsatzkra?fte außerhalb des Geba?udes ein elektrischer Lu?fter in Stellung gebracht, um die scha?dlichen Da?mpfe des Heizo?ls aus dem Geba?ude zu entfernen und ein weitestgehend sicheres Arbeiten zu ermo?glichen.

Heizöl in Kahl ausgetreten

Zur Unterstu?tzung wurden Spezialkra?fte der Feuerwehr des Marktes Goldbach an die Einsatzstelle nachgefordert. Mit einem Abrollbeha?lter „O?lwehr“ und weiteren Kra?ften trafen diese nur wenig spa?ter am Einsatzort ein. Die Goldbacher Wehr verfu?gt u?ber umfangreiches Spezialgera?t und Material zur Abarbeitung von O?l-Unfa?llen. In Kahl kam am Sonntag zum ersten Mal ein neuer sogenannter O?lsauger zum Einsatz. In der Funktionsweise gleicht dieser einem herko?mmlichen Staubsauger, der jedoch auch chemische Flu?ssigkeiten absaugen kann. Durch den Einsatz des O?lsaugers konnten die 350 Liter O?l umweltschonend in Großbeha?lter gepumpt werden. Rund 30 Einsatzkra?fte konnten anschließend den Einsatz beenden.

Pressemeldung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg/mkl