Großeinsatz in Groß-Umstadt: Lagerhalle in Brand

Ein Brand in einer Lagerhalle in der Wächtersbacher Straße sorgte am Montagnachmittag (11.9) für den Einsatz von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei. Gegen 15:25 Uhr meldeten Zeugen den Brand bei der Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg. Die Lagerhalle wird aktuell von einer Entrümpelungsfirma genutzt. Bis kurz vor Mitternacht dauerten die Löscharbeiten durch zahlreiche Einsatzkräfte unterschiedlicher Wehren an. Zum Sachschaden können bis dato keine Angaben gemacht werden. Seitens des Technischem Hilfswerk wird die Halle als einsturzgefährdet eingeschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Wie der Brand entstanden ist, wird Bestandteil der Ermittlungen des Kommissariats 10 der Polizei Darmstadt sein.

Pedelec aus Gartenhütte gestohlen

Dieburg. Ein schwarzes Pedelec, abgestellt in einer Gartenhütte in der Johannes-Brahms-Straße, geriet zwischen Sonntag (10.9.) und Montagnachmittag (11.9.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Gartenlaube und machten sich mit dem Rad auf und davon. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

41-Jähriger bei Unfallflucht leicht verletzt

Freigericht/Somborn. Nach einem Unfall in der Hanauer Straße, der sich bereits am Samstagnachmittag ereignete, bitten die Unfallfluchtermittler nun nach weiteren Zeugenhinweise zu einem weißen Kleinbus. Dieser war gegen 17.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 36a mit dem Crafter eines 41-Jährigen kollidiert (Sachschaden rund 2.000 Euro). Durch den Zusammenstoß wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite des VW beschädigt, sodass das Glas zersprungen war und sich der Mann leichte Verletzungen im Bereich des linken Armes zuzog. Der unbekannte Kleinbus-Fahrer fuhr anschließend unerlaubt davon.

Die Beamten nehmen weitere Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

