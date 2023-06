Grillkohle entzündet Komposthaufen in Frammersbach

Die freiwillige Feuerwehr Frammersbach musste den Brand löschen. Den 30jährigen Verursacher erwartet jetzt eine Anzeige. Glücklicherweise entstand kein Sach- oder Personenschaden.

Fahrrad in Lohr entwendet

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Im Laufe der letzten Woche wurde ein Fahrrad der Marke Cube in der Nägelseestraße entwendet. Der Eigentümer sicherte sein Rad mit einem Fahrradschloß. Als er wenige Tage später zu seinem Rad kam, musste er feststellen, dass das Rad weg ist. Das grün schwarze Mountainbike hatte einen Wert von circa 650 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 09352/874130 oder per Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Fahrten unter Drogeneinfluss in Lohr

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwochmorgen wurde ein Verkehrsteilnehmer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht von drogentypischen Auffälligkeiten. Dem 31jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt unterbunden, es erfolgte eine Blutentnahme im Kreiskrankenhaus in Lohr a.Main.

Am Dienstagnachmittag erfolgte eine Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße. Beim 24jährigen Fahrzeugführer wurde aufgrund des Verdachts des Konsums von Betäubungsmitteln die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.

Versuchter Einbruch in Mühlbacher Kino

Mühlbach. Bereits am zurückliegenden Wochenende wurde durch einen bislang unbekannten Täter versucht in ein Kino in der Martellstraße in Mühlbach einzubrechen. Der Täter versuchte hierbei die Haupteingangstüre aufzuhebeln, hatte jedoch keinen Erfolg. Somit entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Ein Beuteschaden entstand nicht.

Sonnenbrille in Karlstadt entwendet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Montag um 15:20 Uhr hatte eine 59-jährige Kundin im Außenbereich eines Kiosks am Schnellertor in Karlstadt ihre Sonnenbrille der Marke Gucci auf einem Tisch abgelegt. Als die 59-Jährige sich zum Bezahlen in den Kiosk begab, wurde die Sonnenbrille durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Der Beuteschaden beträgt 700 Euro.

Hinweise zum versuchten Einbruch sowie zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt