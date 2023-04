Golf-Fahrer unter Drogen in Amorbach unterwegs

Der Wagen des 24-Jährigen geriet am Montag, gegen 22.30 Uhr, in der Wolkmannstraße ins Visier der Streife. Bereits zu Beginn der Kontrolle kam den Beamten starker Marihuanageruch, was in der Folge auch zur Sicherstellung einer geringen Menge führte. Der Fahrer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz und auf Grund der Fahrt unter Drogeneinfluss.

Zeugenaufruf

MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, wurden aus einem unversperrten Pkw in der Breitendieler Straße eine Geldbörse gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.