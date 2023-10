Goldbach: Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen. Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Anwesen im Rebenweg zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr ereignet. Der bislang unbekannte Täter ist über eine Balkontüre gewaltsam in das Haus eingestiegen und durchwühlte mehrere Räume. Ob der Einbrecher etwas erbeuten konnte ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

Die Kripo Aschaffenburg bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Autofahrer auf A3 unter Drogeneinfluss

Bessenbach. Für einen 26-Jährigen endete die Fahrt mit seinem Pkw am Donnerstagnachmittag mit einer Kontrolle der Verkehrspolizei. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte eine geringe Menge Marihuana mit sich. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Gegen 16:00 Uhr unterzog eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach einen 26-Jährigen auf der Autobahn A3 einer Kontrolle. Der Mann war in Richtung Süden unterwegs, als ihn die Streife bei Bessenbach anhielt. Die Beamten fanden im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana und stellten diese sicher. Im Laufe der Kontrolle konnten bei dem Mann zudem drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem stellten die Polizisten seinen Fahrzeugschlüssel sicher.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG - DAMM. Am Donnerstag hat ein Unbekannter gegen 09:00 Uhr die Seitenscheibe eines schwarzen Volvos eingeschlagen und eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Das Auto stand zu der Zeit auf dem Friedhofsparkplatz in der Linkstraße.

HÖSBACH. Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19 Uhr ein grauer Mercedes Sprinter angefahren und beschädigt. Das Auto war in der Schöllkrippener Straße im Bereich der 70er Hausnummern abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KARLSTEIN- DETTINGEN. Bereits am Sonntag wurde zwischen 00:05 Uhr und 01:00 Uhr ein Mountainbike in der Schulstraße entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.