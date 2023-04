Goldbach: Mülltonnenbrand greift auf Hecke über - Zeugen gesucht

Gegen 3.15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen in Flammen stehenden Müllbehälter in der Weinberghöhe ein. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Bei deren Eintreffen hatte das Feuer bereits auf eine angrenzende Hecke übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Tonne befand sich im Freien, in einem Hof eines Wohnanwesens. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer verdächtige Personen im relevanten Zeitraum in der Nähe des Brandes gesehen hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2200 zu melden.

Männer entwenden Alkohol aus Tankstelle und flüchten mit Auto - Kontrolle durch Polizei

Aschaffenburg-Schweinheim. Zwei Männer haben am Sonntagvormittag aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle mehrere Dosen Alkohol entwendet und sind im Anschluss mit einem Auto davongefahren. Die Polizei konnte sie anhalten. Der Fahrer war alkoholisiert.

Zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren haben gegen 11.30 Uhr die Räumlichkeiten der Tankstelle im Sälzerweg betreten. Der 31-Jährige hat im weiteren Verlauf Alkoholmischgetränke im Wert von rund 50 Euro eingesteckt und das Gelände verlassen, ohne zu zahlen. Sein älterer Begleiter folgte ihm. Beide flüchteten in einem Mercedes, der von einem 28-Jährigen gefahren wurde. Eine Angestellte konnte den Diebstahl beobachten und verständigte die Polizei.

Die Streife konnte das Fahrzeug schnell anhalten und kontrollieren. Der Fahrer hatte bei einem Vortest rund 0,6 Promille Alkohol im Blut. Die Fahrt konnte er auch nach Ende der Kontrolle folglich nicht fortsetzen. Seinen Autoschlüssel stellten die Beamten vorläufig sicher. Der 31-jährige Dieb zeigte sich geständig und händigte das Diebesgut aus. Die Beteiligten konnten nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Beamten haben entsprechende Verfahren eingeleitet.

Weitere Zeugenaufrufe

Großostheim. In der Zeit zwischen 2. April, 10 Uhr, und vergangenem Samstag, 10.30 Uhr, wurden beide Kennzeichen von einem weißen Ford Transit entwendet. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum in der Kantstraße. Die Kennzeichen haben die Kombination DI-AK5005.

Aschaffenburg-Innenstadt. Am Samstag wurde in der Zeit zwischen 15 und 15.30 Uhr ein E-Scooter der Marke "Soflow" gestohlen. Das Gefährt ist grün-schwarz und war in der Ernsthofstraße an dortigen Fahrradständern angeschlossen.

Aschaffenburg-Obernauer Kolonie. Zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines roten Ford Fiesta abgefahren. Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand in der Obernauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Mainaschaff. In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 3.30 Uhr, hat ein Unbekannter einen blauen Audi A3 in der Josef-Otter-Straße rundum zerkratzt.

Aschaffenburg-Innenstadt. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Zeit zwischen 23.45 und 0.45 Uhr der Außenspiegel eines blauen BMW abgetreten. Das Auto war in der Elisenstraße geparkt.

Großostheim. Am Samstag hat ein Zeuge um 22.50 Uhr eine Unfallflucht beobachten können. Ein im Dellweg geparkter, schwarzer Ford Fiesta wurde hierbei von einem BMW beim Ausparken beschädigt. Der Vorfall wurde am Sonntag polizeibekannt. Nun suchen die Beamten nach weiteren Zeugen, um den Fahrer oder die Fahrerin zu ermitteln.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Mömbris. Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Samstag, 11.45 Uhr, ist es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Beschädigt wurde der Außenspiegel an einem schwarzen Renault Megane, der dort geparkt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken