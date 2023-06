Gewinnversprechen: Partensteiner zahlt 1000 Euro

Am 31.05.2023 kam auf Anraten seiner Ehegattin ein 46-jähriger Partensteiner zur Polizeiinspektion Lohr a.Main und teilte mit, dass er am Vortag einen Anruf erhielt, in welchem ihm ein Gewinn von 28.000,- Euro versprochen wurde. Um diesen Gewinn zu erhalten, sollte der 46-Jährige ein Bearbeitungsgebühr in Höhe von 1.000,- Euro bezahlen. Hierauf ließ sich der 46-Jährige ein und bezahlte den Betrag mittels dem Online-Bezahldienst „Google Play Cards“. Am 31.05.2023 wurde der 46-Jährige erneut kontaktiert und sollte nochmals 2.000,- Euro bezahlen, da die Gewinnsumme nun bei 128.000,- Euro liege. Hierzu kam es jedoch nicht, da die Ehegattin stutzig wurde. Der unbekannte Täter kontaktierte den 46-Jährigen mittels vorgespiegelter Rufnummer, welche auf Rückruf nicht erreichbar ist.

In diesem Zuge weist die Polizeiinspektion Lohr a.Main auf diese gängige Betrugsmasche hin und bittet im Zweifelsfall die Polizei zu verständigen.

Streitigkeit endet in Körperverletzung

Steinfeld. Am Abend des 31.05.2023 kam es in der Waldzeller Straße zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einer 18-Jährigen sowie einer 37-Jährigen. Hintergrund des Streites der beiden Frauen war die vereinbarte Abholung von persönlichen Gegenständen, welche die 37-Jährige für die 18-Jährige verwahrte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Lohr a.Main konnten den Streit zunächst beschwichtigen, ehe dieser plötzlich erneut entbrannte und die 18-Jährige der 37-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Die 37-Jährige klagte danach über Schmerzen an ihrer rechten Gesichtshälfte. Die 18-jährige Beschuldigte erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Fehler beim Abbiegen - Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden

Marktheidenfeld. Offensichtlich übersehen hat der Fahrer eines roten Opels einen 37-jährigen Fahrer eines silbernen Peugeot, der am Mittwochabend bei Michelrieth die Kredenbacherstraße befuhr. Gegen 22:00 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrer mit seinem PKW die Kredenbacherstraße und wollte nach links auf die Grafschaftsstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden silbernen Peugeot und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide PKW demoliert und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Neben der Polizei Marktheidenfeld und dem Rettungsdienst, waren auch 8 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Michelrieth, sowie 15 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Altfeld vor Ort. Der insgesamt entstandene Blechschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Autoanhänger völlig überladen

Marktheidenfeld. Der 27-jährige Fahrer eines KIA mit Anhänger wurde am Mittwochvormittag, gegen 10:45 Uhr, am Nordring einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Anhänger deutlich überladen war. Beim Wiegen stellte sich heraus, dass der Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg um fast 50 Prozent überladen war. Die Weiterfahrt mit dem Gespann wurde unterbunden. Der Mann muss jetzt mit einem Bußgeld rechnen.

