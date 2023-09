Getöteter 14-Jähriger in Lohr: Tatwaffe gehörte Nachbarn

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Lohr am Main suchen die Ermittler nach den Hintergründen der Tat.

Die Pistole, mit der am Freitagnachmittag ein 14-Jähriger in Lohr erschossen wurde, gehörte einem 66 Jahre altem Mann aus Lohr. Wie Polizeisprecher Enrico Ball unserem Medienhaus sagte, handelt es sich dabei um einen Nachbarn des Tatverdächtigen. Auf die Spur seien die Ermittler gekommen über die Waffenidentifikations-Nummer der Pistole. Der Senior lebe im gleichen Haus wie der 14-Jährige, der wenige Stunden nach der Tat in seinem Kinderzimmer festgenommen und am Samstag dem Haftrichter vorgeführt wurde. Der Tatverdächtige hatte laut Polizei selbst in einer Vernehmung angegeben, wo er die Pistole nach der Tat gelassen hatte. Sie wurde in der Wohnung gefunden, in der der 14-Jährige mit seinen Eltern lebt.

Es bestehe "ein Näheverhältnis" zwischen dem 66-Jährigen und dem Tatverdächtigen, so Ball. Wie genau dieses aussieht, müsse noch ermittelt werden. Der Mann selbst sei momentan nicht vernehmungsfähig. Er befinde sich schon seit längerem im Krankenhaus und sei in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Es gibt noch weitere Waffen im Besitz des Mannes. Sie alle seien legal und eingetragen, so Ball.

Wie kam Pistole in die Hände des 14-Jährigen?

Der Senior sei Sportschütze, bei ihm seien entsprechend "wenige" Lang- und Kurzwaffen gefunden worden. "Es handelt sich aber nicht um eine Sportpistole" stellte Ball klar, die vermutliche Tatwaffe sei eine Neunmillimeter-Pistole. Die Ermittler hätten sich nach Absprache mit dem Landratsamt Zugang zu der Wohnung des alleinstehenden Mannes verschafft, um die Art der Aufbewahrung zu überprüfen. Diese sei ordnungsgemäß gewesen, die Waffen verschlossen. Wie die Tatwaffe in die Hände des mutmaßlichen Täters gelangte, ist derzeit noch unklar. Der 14-Jährige selbst gibt keine Auskunft darüber.

Weiter offen ist auch das Motiv für die Tat. Wie Pressesprecher Ball informiert, wurde eine "Ermittlungskommission Nägelsee" gegründet, um dies aufzuklären. "Das bündelt die Kräfte, um die unzähligen Vernehmungen hinsichtlich des Motives durchzuführen", begründet er. Es gelte nicht nur die letzten Stunden am Freitag zu rekonstruieren, sondern auch die letzten Tage und auch Monate. Aufschlussreich dabei könnte auch das Handy des Opfers sein, dieses wird aber nach wie vor gesucht.

Zeugen gesucht

Zur Aufklärung der Tat und Rekonstruktion der Tathintergründe sucht die Kripo Würzburg auch nach Zeugen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

- Wer hat in der Zeit von 12:00 bis 16:30 Uhr auf dem Gelände des Schulzentrums verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

- Wer hat in dem Zeitraum zwei Jugendliche im Umfeld des „grünen Klassenzimmers“ des Schulzentrums gesehen?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg rund um die Uhr unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.

Ralph Bauer