Getötete 64-Jährige: Ehemann ebenfalls verstorben

"Der 64-jährige Tatverdächtige ist am Montag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen", teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Vergangenen Mittwoch wurden die leblose Frau in ihrer Wohnung und ihr schwer verletzter Mann auf einer Terrasse in der Aschaffenburger Innenstadt gefunden. Den Ermittlungen zufolge hatte der Ehemann der 64-Jährigen mit einem Messer tödliche Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt. Im Anschluss stürzte sich der ebenfalls 64- Jährige aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Ehemann wurde zur medizinischen Versorgung innerer Verletzungen, die er sich beim Sturz zugezogen hatte, in ein Krankenhaus verbracht. Die Tatwaffe wurde in der Wohnung sichergestellt.

Alles über den Fall lesen Sie in unserem Dossier.



mapi