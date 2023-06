Gestohlenes Handy klingelt in der Hose des Diebes

Ein 16-Jähriger hatte sein Handy auf den Tisch der Bierzeltgarnitur gelegt und einen kurzen Moment aus den Augen gelassen. Der mit am Tisch sitzende 18-Jährige steckte dem Sachstand nach das Telefon ein und ging weg. Der 16-Jährige bemerkte den Verlust jedoch sehr schnell, ließ sich durch eine Bekannte anrufen und konnte seinen Klingelton aus Richtung des 18-Jährigen hören. Der Sicherheitsdienst hielt den Tatverdächtigen auf und informierte die Polizei.

Im Hosenbund konnte schließlich das Smartphone gefunden werden. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.

Ortungssender überführt Fahrraddieb

ASCHAFFENBURG. Über einen kleinen Ortungssender fand ein 21-Jähriger sein von Mittwoch auf Donnerstag gestohlenes Fahrrad wieder. Er informierte die Polizei und sorgte neben der Festnahme eines Tatverdächtigen dafür, dass er sein Fahrrad wiederbekam.

Am Donnerstag stellte der 21-Jährige fest, dass sein angeschlossenes Fahrrad von einem Unbekannten gestohlen worden war. Was der Täter offensichtlich nicht ahnte, dass sich an dem Fahrrad ein Ortungssender befand, über den der Standort festgestellt werden konnte. Am Freitag informierte der Bestohlene die Polizei Aschaffenburg darüber, dass er sein Zweirad in der Zobelstraße orten konnte.

Eine Streife der Polizei entdeckte schließlich das Fahrrad in einem geparkten Pkw und nahm Kontakt zu der Halterin auf. Diese gab an, sich im Urlaub zu befinden und das Auto einem Bekannten zur Verfügung gestellt zu haben. Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten schließlich zu einem 65-Jährigen, der den Diebstahl einräumte.

ALZENAU-HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Straße "Am Kapellenplatz" ist am Freitag in der Zeit von 02:00 bis 05:30 Uhr ein schwarzer Toyota Proace gestohlen worden. Der Halter des Fahrzeuges stellte gegen 05:30 Uhr fest, dass sich der Toyota mit dem Kennzeichen AB-WM 707 nicht mehr auf seinem Parkplatz stand. Wie der Täter das Fahrzeug entwenden konnte, ist derzeit unklar.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Mit gefälschtem Führerschein in Alzenau unterwegs

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit einem offensichtlich gefälschten Führerschein war am Freitag ein 30-Jähriger in seinem BMW unterwegs.

Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Alzenau Fälschungsmerkmale am ausgehändigten Führerschein des 30-Jährigen fest. Auf den Fahrer kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

82-Jährige fährt in Schlangenlinien - Zeuge zieht Zündschlüssel ab

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit ihrer unsicheren Fahrweise fiel am Freitagnachmittag eine 82-Jährige auf der Staatsstraße in Richtung Schöllkrippen auf. An einer Baustellenampel ging ein Zeuge zu der Fahrerin und zog den Zündschlüssel ab.

Der 53-jährige Zeuge fuhr der älteren Dame bereits ein längeres Stück hinterher und beobachtete, wie sie mehrfach in den Gegenverkehr kam. An einer Baustellenampel vor Schöllkrippen hielt die 82-Jährige schließlich verkehrsbedingt an. Diesen Moment nutzte der Zeuge und zog den Schlüssel ab, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Eine Streife der Polizei Alzenau brachte die leicht verwirrt wirkende Frau nach Hause und gab sie in die Obhut ihrer Familie. Vorsorglich stellte die Polizei bis zu einer richterlichen Entscheidung den Führerschein sicher.

Anhänger mit Jetski gestohlen

ASCHAFFENBURG. Ein Anhänger der Marke Kwanten ist von Freitag 22:30 Uhr bis Samstag 23:00 Uhr von einem Unbekannten gestohlen worden. Der Eigentümer fand nur noch das durchtrennte Fahrradschloss, mit dem er den Anhänger an einem Treppengeländer angeschlossen hatte.

In der Spessartstraße hatte ein 26-Jähriger den Anhänger, auf dem sich ein weiß/roter Jetski (Seadoo Spark) befand, abgestellt. Samstagnacht stellte er fest, dass ein Unbekannter den Anhänger mit dem Kennzeichen MIL-Z 620 entwendet hatte.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HEIGENBRÜCKEN. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit von Montag bis Freitag einen in der der Frühlingsstraße geparkten blauen Audi A 3 hinten rechts angefahren.

STOCKSTADT. Während des Einkaufens ist auf dem Parkplatz des REWE-Supermarktes in der Taunusstraße ein grauer Skoda Oktavia angefahren worden. Etwa gegen 12:20 Uhr fuhr ein dunkler Pkw gegen die Heckstoßstange und fuhr weg.

ASCHAFFENBURG. Aus dem Keller eines Zweifamilienhauses in der Hauptstraße entwendete am Samstag gegen 15:30 Uhr ein Unbekannter ein graues Fahrrad der Marke Cube, Modell: Reaction C:62 Race.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 25 Jahre alt und ca. 1,85 Meter groß und schlank

Kurze schwarze Haare mit rasierten Seiten

Bekleidet mit einer kurzen hellen Hose, einem schwarzen T-Shirt und schwarze Schuhe

Am rechten Arm war ein Tattoo erkennbar

ASCHAFFENBURG. Die hintere linke Seite eines schwarzen Porsche Cayennes ist am Samstag in der Zeit von 11:30 bis 12:50 Uhr auf dem unteren Parkdeck des Kauflandes in der Würzburger Straße angefahren worden.

ASCHAFFENBURG. Von Freitag 20:30 Uhr bis Samstag 06:45 Uhr verklebte ein Unbekannter die Schlösser der Schranken zu einem Parkplatz in der Müllerstraße. Ein Öffnen der Schranken war dadurch nicht mehr möglich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN. Bei Rangieren hat vermutlich ein Lkw im Laufe des Samstags einen Lichtmast im Industriegebiet Süd A 15 angefahren und nahezu vollständig umgeknickt.

MÖMBRIS-RAPPACH. In der Straße "Rappach" ist von Freitag 16:30 Uhr bis Samstag 12:30 Uhr ein weißer Ford C-Max angefahren worden. Es entstand ein Schaden am linken vorderen Kotflügel sowie der Fahrertür.

ALZENAU-MICHELBACH. Vermutlich beim Öffnen der Tür stieß ein Unbekannter gegen eine in der Barbarossastraße geparkte weiße Mercedes V-Klasse. An der linken Fahrzeugseite entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

